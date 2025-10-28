Napoli vence Lecce e se isola na liderança do Italiano
O Napoli sofreu, mas venceu o Lecce por 1 a 0 nesta terça-feira (28) e abriu três pontos de vantagem sobre a Roma (2ª) na liderança do Campeonato Italiano.
Três dias depois de derrotar a Inter de Milão (3 a 1), o time do técnico Antonio Conte voltou a mostrar sua força no jogo que abriu a 9ª rodada da Serie A.
Sem o lesionado Kevin De Bruyne, que ficará afastado por pelo menos três meses, o atual campeão italiano chegou à vitória graças a um gol de cabeça do camaronês André-Frank Zambo Anguissa (69').
Minutos antes, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic salvou os napolitanos defendendo um pênalti cobrado pelo promissor atacante Francesco Camarda (56'), que está no Lecce cedido por empréstimo pelo Milan.
"É sempre difícil vir para o Lecce. Meu time mostrou compostura e inteligência", analisou Conte em declarações à plataforma DAZN.
"Estamos sem jogadores importantes, como De Bruyne, [Romelu] Lukaku, [Álex] Meret. Acho graça quando ouço as pessoas dizerem que contratamos muitos jogadores", acrescentou o treinador, visivelmente irritado.
O Napoli dorme como líder isolado com 21 pontos, mas pode ver o Milan encostar (3º, 17 pontos), caso o 'rossonero' vença a Atalanta ainda nesta terça-feira.
A Roma (2ª, 18 pontos) enfrentará o Parma na quarta-feira, enquanto a Juventus (8ª, 12 pontos), que demitiu o técnico Igor Tudor, receberá a Udinese.
Luciano Spalletti, ex-técnico do Napoli e da seleção da Itália, é o nome mais cotado para ser o substituto de Tudor na Juve.
-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
Lecce - Napoli 0 - 1
(16h45) Atalanta - Milan
- Quarta-feira:
(14h30) Roma - Parma
Como - Hellas Verona
Juventus - Udinese
(16h45) Bologna - Torino
Genoa - Cremonese
Inter - Fiorentina
- Quinta-feira:
(14h30) Cagliari - Sassuolo
(16h45) Pisa - Lazio
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Napoli 21 9 7 0 2 16 8 8
2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5
3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7
4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8
5. Bologna 14 8 4 2 2 13 7 6
6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4
7. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6
8. Juventus 12 8 3 3 2 9 8 1
9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2
10. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4
11. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1
12. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6
13. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1
14. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2
15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4
16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7
17. Hellas Verona 5 8 0 5 3 4 11 -7
18. Fiorentina 4 8 0 4 4 7 12 -5
19. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7
20. Genoa 3 8 0 3 5 4 11 -7
jr/bm/iga/raa/cb/amDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente