Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli vence Lecce e se isola na liderança do Italiano

Napoli vence Lecce e se isola na liderança do Italiano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Napoli sofreu, mas venceu o Lecce por 1 a 0 nesta terça-feira (28) e abriu três pontos de vantagem sobre a Roma (2ª) na liderança do Campeonato Italiano.

Três dias depois de derrotar a Inter de Milão (3 a 1), o time do técnico Antonio Conte voltou a mostrar sua força no jogo que abriu a 9ª rodada da Serie A.

Sem o lesionado Kevin De Bruyne, que ficará afastado por pelo menos três meses, o atual campeão italiano chegou à vitória graças a um gol de cabeça do camaronês André-Frank Zambo Anguissa (69').

Minutos antes, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic salvou os napolitanos defendendo um pênalti cobrado pelo promissor atacante Francesco Camarda (56'), que está no Lecce cedido por empréstimo pelo Milan.

"É sempre difícil vir para o Lecce. Meu time mostrou compostura e inteligência", analisou Conte em declarações à plataforma DAZN.

"Estamos sem jogadores importantes, como De Bruyne, [Romelu] Lukaku, [Álex] Meret. Acho graça quando ouço as pessoas dizerem que contratamos muitos jogadores", acrescentou o treinador, visivelmente irritado.

O Napoli dorme como líder isolado com 21 pontos, mas pode ver o Milan encostar (3º, 17 pontos), caso o 'rossonero' vença a Atalanta ainda nesta terça-feira.

A Roma (2ª, 18 pontos) enfrentará o Parma na quarta-feira, enquanto a Juventus (8ª, 12 pontos), que demitiu o técnico Igor Tudor, receberá a Udinese.

Luciano Spalletti, ex-técnico do Napoli e da seleção da Itália, é o nome mais cotado para ser o substituto de Tudor na Juve.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Terça-feira:

   Lecce - Napoli                      0 - 1

   (16h45) Atalanta - Milan                   

  

   - Quarta-feira:

   (14h30) Roma - Parma                       

           Como - Hellas Verona               

           Juventus - Udinese                 

   (16h45) Bologna - Torino                   

           Genoa - Cremonese                  

           Inter - Fiorentina                 

  

   - Quinta-feira:

   (14h30) Cagliari - Sassuolo                

   (16h45) Pisa - Lazio                       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  21   9   7   0   2  16   8   8

    2. Roma                    18   8   6   0   2   8   3   5

    3. Milan                   17   8   5   2   1  13   6   7

    4. Inter                   15   8   5   0   3  19  11   8

    5. Bologna                 14   8   4   2   2  13   7   6

    6. Como                    13   8   3   4   1   9   5   4

    7. Atalanta                12   8   2   6   0  12   6   6

    8. Juventus                12   8   3   3   2   9   8   1

    9. Udinese                 12   8   3   3   2  10  12  -2

   10. Lazio                   11   8   3   2   3  11   7   4

   11. Cremonese               11   8   2   5   1   9  10  -1

   12. Torino                  11   8   3   2   3   8  14  -6

   13. Sassuolo                10   8   3   1   4   8   9  -1

   14. Cagliari                 9   8   2   3   3   8  10  -2

   15. Parma                    7   8   1   4   3   3   7  -4

   16. Lecce                    6   9   1   3   5   7  14  -7

   17. Hellas Verona            5   8   0   5   3   4  11  -7

   18. Fiorentina               4   8   0   4   4   7  12  -5

   19. Pisa                     4   8   0   4   4   5  12  -7

   20. Genoa                    3   8   0   3   5   4  11  -7

jr/bm/iga/raa/cb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar