Napoli vence Lecce e se isola na liderança do Italiano

O Napoli sofreu, mas venceu o Lecce por 1 a 0 nesta terça-feira (28) e abriu três pontos de vantagem sobre a Roma (2ª) na liderança do Campeonato Italiano. Três dias depois de derrotar a Inter de Milão (3 a 1), o time do técnico Antonio Conte voltou a mostrar sua força no jogo que abriu a 9ª rodada da Serie A.

Sem o lesionado Kevin De Bruyne, que ficará afastado por pelo menos três meses, o atual campeão italiano chegou à vitória graças a um gol de cabeça do camaronês André-Frank Zambo Anguissa (69'). Minutos antes, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic salvou os napolitanos defendendo um pênalti cobrado pelo promissor atacante Francesco Camarda (56'), que está no Lecce cedido por empréstimo pelo Milan. "É sempre difícil vir para o Lecce. Meu time mostrou compostura e inteligência", analisou Conte em declarações à plataforma DAZN. "Estamos sem jogadores importantes, como De Bruyne, [Romelu] Lukaku, [Álex] Meret. Acho graça quando ouço as pessoas dizerem que contratamos muitos jogadores", acrescentou o treinador, visivelmente irritado.

O Napoli dorme como líder isolado com 21 pontos, mas pode ver o Milan encostar (3º, 17 pontos), caso o 'rossonero' vença a Atalanta ainda nesta terça-feira. A Roma (2ª, 18 pontos) enfrentará o Parma na quarta-feira, enquanto a Juventus (8ª, 12 pontos), que demitiu o técnico Igor Tudor, receberá a Udinese. Luciano Spalletti, ex-técnico do Napoli e da seleção da Itália, é o nome mais cotado para ser o substituto de Tudor na Juve.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Terça-feira:

Lecce - Napoli 0 - 1 (16h45) Atalanta - Milan