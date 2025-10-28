Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher que impediu estupro de brasileira em trem em Paris será condecorada por bravura

Autor Agência Estado
A mulher que salvou uma brasileira de uma tentativa de estupro em um trem na região de Paris, na França, será condecorada por bravura. O anúncio foi feito no domingo, 26, pela presidente da região de Île-de-France, Valérie Pécresse.

"Parabéns e todo o respeito a Marguerite por sua bravura! A região lhe concederá a Medalha de Île-de-France", disse Valérie em uma publicação no X.

Segundo o jornal RFI, Marguerite impediu que Jhordana Dias, de 26 anos, fosse estuprada em um trem entre as estações de Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi, no dia 16 de outubro.

A brasileira, que mora na França há poucos meses e não fala francês, estava sozinha no vagão quando foi atacada por um homem. Entre outras agressões físicas, ela foi mordida e arranhada pelo agressor.

Marguerite ouviu os gritos da jovem e correu para ajudá-la. Ela começou a gravar o rosto do homem e disse que chamaria a polícia, o que fez com que ele descesse na estação de Villeneuve-le-Roi e fugisse.

Graças às imagens registradas pela mulher, o suspeito foi identificado e preso na última sexta-feira, 24. Ele tem 26 anos, é de origem egípcia e nega o crime.

Marguerite é diretora de uma escola em Val-de-Marne e já trabalhou em centros de alojamento de emergência, onde lidou com pessoas em situação de rua. Em entrevista à France Télévisions, ela disse que aumentou o tom de voz para mostrar que não tinha medo e afastar o agressor da vítima.

"Aprendi a lidar com pessoas violentas, às vezes alcoolizadas. Se você mostrar que tem medo, acabou. Poderia ter terminado muito, muito mal para a jovem", disse.

