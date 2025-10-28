Microsoft controla 27% da OpenAI após reestruturação de sua aliança

A Microsoft e OpenAI anunciaram, nesta terça-feira (28), uma profunda reestruturação de sua histórica aliança no setor da inteligência artificial (IA), que dá maior independência para ambas as empresas e mantém sua estreita colaboração.

Segundo o acordado, a Microsoft terá aproximadamente 27% da reestruturada Open AI, um investimento avaliado em aproximadamente 135 bilhões de dólares (cerca de 725,4 bilhões de reais), enquanto a fabricante do ChatGPT faz a transição para uma corporação de benefício público, segundo uma postagem no site da OpenAI.