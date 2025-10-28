Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México realiza operação de resgate após ataques dos EUA contra o tráfico de drogas no Pacífico

México realiza operação de resgate após ataques dos EUA contra o tráfico de drogas no Pacífico

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Marinha do México informou, nesta terça-feira (28), que está conduzindo uma operação de resgate após ataques dos Estados Unidos a quatro embarcações que supostamente transportavam drogas no Pacífico, que deixaram 14 mortos e um sobrevivente. 

A Marinha informou em comunicado que a operação de busca e resgate marítimo ocorre a mais de 830 quilômetros a sudoeste do porto de Acapulco e foi realizada a pedido da Guarda Costeira americana.

yug/mar/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar