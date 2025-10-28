Meta e TikTok acatarão proibição para menores de 16 anos na Austrália

O grupo de tecnologia Meta e o aplicativo de vídeos TikTok proibirão o acesso de menores de 16 anos a seus serviços na Austrália, em conformidade com as exigências do governo. O país é um dos pioneiros na regulamentação da internet e, no final de 2024, o Parlamento australiano aprovou uma lei que proíbe as redes sociais para menores de 16 anos. A lei entrará em vigor no dia 10 de dezembro, apesar das críticas de várias empresas do setor.

Contudo, a Meta, a empresa matriz de plataformas como Facebook e Instagram, e o TikTok anunciaram nesta terça-feira que acatarão a legislação. "Em poucas palavras, o TikTok vai cumprir a lei e respeitar suas obrigações legislativas", declarou Ella Woods-Joyce, diretora de política interna da empresa, durante uma audiência no Senado australiano. A diretora do mesmo departamento na Meta, Mia Garlick, explicou que a empresa americana ainda enfrenta "muitos desafios", mas será capaz de eliminar centenas de milhares de contas de usuários menores de 16 anos antes da data limite. No papel, a lei é uma das mais rigorosas do mundo e expõe as empresas infratoras a multas de até 32 milhões de dólares.

Apesar de suas exigências, Canberra não solicita às plataformas sociais que verifiquem a idade de todos os usuários. O setor de tecnologia criticou a lei, que considerou "vaga", "problemática" e "precipitada". "Especialistas acreditam que uma proibição vai empurrar os mais jovens para os cantos mais obscuros da internet, onde não existem proteções", advertiu Woods-Joyce, do TikTok.