Megaoperação contra o tráfico no Rio deixa ao menos 18 mortos

Ao menos 18 suspeitos e vários policiais morreram nesta terça-feira (28) durante "a maior operação da história do Rio de Janeiro" contra o tráfico de drogas, informou o governador do estado, Cláudio Castro (PL). "Agora temos 56 criminosos presos até o momento e 18 criminosos neutralizados", declarou Castro em coletiva de imprensa. "Temos casos de policiais infelizmente mortos e alguns sendo já atendidos, também por causa da força da operação", acrescentou, sem fornecer um número.

Cerca de 2.500 policiais participam da "Operação Contenção" para "combater a expansão territorial do Comando Vermelho", a maior organização criminosa do Rio de Janeiro, informou o governo do estado na rede X. Os policiais entraram de madrugada nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, a bordo de 32 veículos blindados. Dois helicópteros e vários drones acompanham a operação, que ainda está em andamento. Um fotógrafo da AFP viu dezenas de policiais fortemente armados na comunidade Vila Cruzeiro, na Penha, e prenderam vários homens, a maioria descalços e sem camisa.

"Os batalhões estão em prontidão" para possíveis represálias, acrescentou o governador. Castro também publicou no X um vídeo de um drone lançando um projétil do céu. "É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida pelos criminosos: com bombas lançadas por drones", afirmou.

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) impôs algumas restrições a essas operações nas favelas, como a limitação do uso de helicópteros e da atuação em áreas próximas a escolas ou postos de saúde. Essas medidas, no entanto, foram suspensas este ano por decisão do Supremo. Especialistas e organizações de defesa dos direitos humanos criticam esse tipo de abordagem, alegando que tem pouca eficácia contra as organizações criminosas.