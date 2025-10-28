Maduro não representa valores de 'democracia e liberdade', diz presidente eleito da Bolívia

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, de centro-direita, disse nesta terça-feira (28) que Nicolás Maduro não representa os valores de "democracia e liberdade", após as críticas do mandatário venezuelano por rechaçar sua presença e a dos dirigentes de Cuba e Nicarágua em sua posse. Paz, que assume a presidência em 8 de novembro, anunciou que não deseja que os três dirigentes estejam presentes nesse dia porque não os considera democráticos.

O futuro governo marcará uma mudança radical em relação à esquerda que governou a Bolívia durante os últimos 20 anos, primeiro com Evo Morales e depois com Luis Arce. Nessas duas administrações, a Bolívia fez parte do eixo formado por Caracas, Havana e Manágua, e virou as costas aos Estados Unidos. Na segunda-feira em Caracas, Maduro classificou a decisão de Paz como um ato de "traição" e disse que os três países foram alvo de uma "agressão descarada e injustificada". Na rede social X, Paz indicou que construirá "um país melhor [...] sem ódios, sem divisão e sem perseguição" e que o fará em "democracia e liberdade".