João Fonseca avança à segunda rodada do Masters 1000 de Paris

João fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3, em duas horas e quatro minutos.

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, que há dois dias foi campeão do ATP 500 da Basileia, venceu o canadense Denis Shapovalov nesta terça-feira (28) e se classificou para a segunda rodada do Masters 1000 de Paris.

O brasileiro de 19 anos, número 28 do mundo, começou a partida perdendo o primeiro set, depois de ter o saque quebrado no 12º game.

Na segunda parcial, João quebrou o serviço de Shapovalov (N.24) logo de cara e repetiu a quebra no sétimo game para fazer 5-2. Depois, apesar de uma breve reação do canadense, se impôs e fechou com um cômodo 6-4.

No set decisivo, o brasileiro conseguiu uma nova quebra a favor no início e manteve a vantagem até selar a vitória quebrando mais uma vez o canadense.

Na segunda rodada, João vai enfrentar o russo Karen Khachanov, número 14 no ranking da ATP.