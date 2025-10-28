Israel afirma que restos mortais devolvidos por Hamas são de refém recuperado anteriormente

"Os restos humanos recuperados na noite de ontem [segunda-feira, 27] pertenciam ao refém Ofir Tzarfati", sequestrado em 7 de outubro de 2023 no festival de música Nova, durante o ataque do movimento islamista palestino, indicou um comunicado.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou nesta terça-feira (28) que os restos humanos entregues na véspera pelo Hamas em Gaza são de um refém cujo corpo já havia sido recuperado pelo Exército.

Uma parte de seu corpo foi recuperada na Faixa de Gaza "durante uma operação militar há aproximadamente dois anos", detalhou o aviso do gabinete de Netanyahu.

O Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, principal associação de famílias dos sequestrados israelenses em Gaza, acusou o Hamas de violar a trégua em vigor desde 10 de outubro.

"À luz da grave violação do acordo por parte do Hamas ontem à noite (...) o governo israelense não pode nem deve ignorá-lo, e deve agir com firmeza contra essas violações", escreveu o fórum em um comunicado.

Um cessar-fogo entre Israel e Hamas está em vigor na Faixa de Gaza desde meados de outubro. O acordo de trégua foi impulsionado pelos Estados Unidos e busca encerrar definitivamente os dois anos de guerra.