Governo dos EUA anuncia acordo de US$ 80 bilhões para gerar energia nuclear para IA
O governo dos Estados Unidos assinou um acordo de "parceria estratégica" de 80 bilhões de dólares (430 bilhões de reais) para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de inteligência artificial, anunciou a empresa Westinghouse nesta terça-feira (28).
A nova parceria entre o governo dos EUA e a Brookfield Asset Management e a Cameco, proprietária da Westinghouse, "acelerará a implantação de energia nuclear e inteligência artificial nos Estados Unidos", afirmou a empresa em um comunicado.
