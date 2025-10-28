Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governador japonês pede ajuda militar após ataques de ursos

Autor AFP
Tipo Notícia

Uma autoridade regional japonesa pediu ao governo que envie o Exército para enfrentar o que chamou de uma onda "realmente terrível" de ataques mortais de ursos.

Os ursos mataram 10 pessoas desde o início do ano no Japão, um número recorde, confirmou à AFP um funcionário do Ministério do Meio Ambiente que monitora os ataques.

Os animais estão invadindo cada vez mais as cidades devido a fatores como o declínio da população humana e as mudanças climáticas.

Kenta Suzuki, governador da prefeitura de Akita, no norte do Japão, disse ao ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, que a vida dos cidadãos "não pode ser protegida sem a ajuda das Forças de Autodefesa".

"Os ataques que visam o pescoço e o rosto são extremamente comuns, resultando em uma situação verdadeiramente terrível", disse.

Ele destacou que os ursos não aparecem mais apenas nas montanhas, mas também em áreas urbanas.

Koizumi respondeu que o governo "fará o melhor uso de suas capacidades e autoridade para restaurar a segurança".

A vítima mais recente foi atacada na semana passada ao lado de três pessoas em uma localidade montanhosa de Akita, disse a fonte do Ministério do Meio Ambiente.

Os ursos atacaram turistas, entraram em lojas e apareceram perto de escolas e parques, especialmente no norte do país.

O Japão tem dois tipos de ursos: o urso negro asiático e o urso pardo.

