Getafe goleia por 11-0 na Copa do Rei; Oviedo é eliminado por time da 3ª divisão

O Getafe goleou nesta terça-feira (28) por 11 a 0 o modesto Inter Valdemoro, da categoria regional madrilenha, na primeira rodada da Copa do Rei, na qual avançaram todos os times da elite, menos o Oviedo, derrotado por 4 a 2 pelo Ourense (3ª divisão). Seis jogadores diferentes balançaram as redes na vitória do Getafe. O artilheiro da noite foi o atacante Juanmi, com quatro gols.

Também marcaram Mario Martín, Javier Muñoz (2x), Yvan Neyou, José Luis Pérez e Borja Mayoral (2x). A maior surpresa da rodada foi a eliminação do Oviedo, que chegou a ficar duas vezes à frente no placar, ao fazer 1 a 0 com Josip Brekalo (17' de pênalti) e 2 a 1 com Luka Ilic (61'). Mas o Ourense, que havia conseguido o empate no início do segundo tempo com Jerin Ramos (53'), empatou nos acréscimos com o gol de Aymane Jelbat (90'+4). Na prorrogação, Omar Ouhdadi (98') e Amin Bouzaig (114') decretaram a classificação da equipe que no momento ocupa a lanterna da terceira divisão espanhola.