EUA move sua frota no Caribe devido ao furacão Melissa

Washington mobilizou sete navios de guerra, assim como caças F-35, para combater o tráfico de drogas.

Os Estados Unidos moveram seus navios posicionados no Caribe diante da ameaça do furacão de categoria máxima Melissa.

As forças americanas "implementaram planos para condições climáticas adversas e se afastaram de qualquer área onde as condições climáticas atuais ou previstas sejam perigosas e possam representar níveis inaceitáveis de risco", informou o Comando Sul do Exército, conhecido como SOUTHCOM.

"Apesar dessas ações recentes, permanecem prontos e capazes de cumprir suas missões designadas", assegurou o comando responsável pelas forças americanas na América Central e do Sul.

Os Estados Unidos começaram sua campanha contra embarcações supostamente carregadas de drogas no Caribe no início de setembro. Washington estendeu depois esses ataques para as águas do Pacífico. No total, mataram 57 supostos narcotraficantes em 14 ataques contra embarcações, segundo um levantamento da AFP baseado em números oficiais.

A Casa Branca não forneceu provas que demonstrem que os alvos abatidos estavam relacionados ao narcotráfico.