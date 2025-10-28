Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estados democratas exigem manutenção de ajuda alimentar dos EUA durante fechamento do governo

Autor AFP
Tipo Notícia

Cerca de vinte estados dos Estados Unidos governados por democratas processaram nesta terça-feira (28) o governo do presidente Donald Trump por se recusar a usar fundos de emergência para manter a ajuda alimentar essencial ameaçada pelo fechamento do governo.

Em seu 28º dia, o impasse no Congresso sobre o orçamento está causando cada vez mais prejuízos ao setor público, enquanto o maior sindicato de servidores federais pressiona os democratas do Senado a reabrirem o governo.

Os cupons de alimentação tornaram-se rapidamente um dos pontos mais críticos do fechamento, já que 42 milhões de americanos de baixa renda estão prestes a perder o acesso a essa ajuda essencial para a compra de alimentos a partir de sábado.

Os governadores democratas de 23 estados e os procuradores-gerais democratas de outros dois estados, além da capital Washington, pedem a um juiz federal em Massachusetts que anule as diretrizes do governo para que os estados mantenham a suspensão dos benefícios.

Eles também solicitam que o tribunal determine que os funcionários usem todos os fundos disponíveis para manter o programa de ajuda alimentar em funcionamento.

Foi apresentado no Congresso um projeto de lei para garantir o financiamento desse programa durante o fechamento, mas ele ainda está longe de ser sancionado.

Enquanto isso, os estados vêm incentivando os moradores que dependem da assistência a recorrer a bancos de alimentos caso seus benefícios sejam interrompidos.

