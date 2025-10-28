Dodgers vencem partida de quase sete horas e abrem 2-1 na World Series

Com um home run de Freddie Freeman, o Los Angeles Dodgers venceu o Toronto Blue Jays por 6x5 na segunda-feira, em uma partida que precisou de 18 entradas e igualou o recorde de uma World Series.

O atual campeão da Major League Baseball venceu a terceira partida da decisão, que durou quase sete horas, graças ao home run de Freeman, que provocou uma grande comemoração nas arquibancadas do Dodger Stadium, ainda lotadas pouco antes da meia-noite (hora local, 4h00 de Brasília).