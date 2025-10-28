Confiança dos consumidores nos EUA se mantém estável

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos manteve-se quase inalterada em outubro, de acordo com os dados publicados nesta terça-feira (28) pelo Conference Board, que mostram que a paralisação orçamentária do governo é de enorme preocupação.

Desde 1º de outubro, os serviços não essenciais americanos estão suspensos devido ao "shutdown", o fechamento do governo pela falta de acordo entre os republicanos de Donald Trump e a oposição democrata sobre o orçamento.