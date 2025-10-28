China acusa EUA de 'assédio comercial' e pede respeito mútuo

Durante um discurso na Future Investment Initiative, importante conferência realizada em Riade, capital da Arábia Saudita, Han Zheng alertou que a globalização enfrenta fortes pressões.

O vice-presidente chinês Han Zheng denunciou, nesta terça-feira (28), o "assédio" e o protecionismo, em uma clara alusão à guerra comercial com os Estados Unidos, dois dias antes do encontro entre os líderes de ambos os países.

"O aumento do protecionismo comercial, o crescente unilateralismo e o assédio, assim como as deficiências do sistema de governança multilateral, aumentam a incerteza no panorama político e econômico mundial", declarou, segundo a tradução oferecida ao seu público.

O dirigente chinês destacou ainda a necessidade de superar as diferenças entre sistemas sociais e níveis de desenvolvimento, e de buscar pontos em comum baseados no respeito mútuo.

O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump, têm um encontro agendado para quinta-feira na Coreia do Sul, com o objetivo de alcançar um acordo que ponha fim à guerra comercial.

Trump ameaça impor novas tarifas massivas à China a partir de 1º de novembro, embora na segunda-feira tenha afirmado ter "respeito" por Xi Jinping e esperar chegar a um acordo.