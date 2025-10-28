Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataques dos EUA a quatro supostas embarcações 'narco' no Pacífico deixam 14 mortos

Autor AFP
Tipo Notícia

As forças americanas mataram 14 pessoas em ataques a quatro supostas embarcações do tráfico de drogas no Oceano Pacífico, disse o secretário da Defesa americano, Pete Hegseth, nesta terça-feira (28), elevando a pelo menos 57 o número de mortos na campanha antinarcóticos de Washington em alto-mar.

"Um total de 14 narcoterroristas foram eliminados (...), com um sobrevivente. Todos os ataques ocorreram em águas internacionais sem causar danos às forças americanas", afirmou Hegseth em uma publicação no X sobre os ataques realizados no dia anterior.

Tags

eua

