Zelenski quer expansão de ataques de longo alcance contra refinarias de petróleo da Rússia

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou nesta segunda-feira (27) que o país pretende "ampliar a geografia de seus ataques de longo alcance" contra refinarias de petróleo da Rússia, após avaliar como "eficazes" as recentes ofensivas contra a infraestrutura energética russa.

Em publicação no X, Zelenski afirmou que as refinarias russas "já estão pagando um preço tangível pela guerra - e pagarão ainda mais". Segundo ele, "os ataques de longo alcance continuarão e serão expandidos" com base em novos alvos e em contratos de fornecimento de armamentos firmados com fabricantes ucranianos.

O presidente destacou que o governo está trabalhando em acordos de três anos com a indústria de defesa, o que, segundo ele, permitirá planejar melhor o uso de recursos e aumentar a escala de entregas às forças armadas. "O número desses contratos crescerá", afirmou.

Zelenski também informou que discutiu com assessores e militares as novas necessidades de defesa aérea diante dos bombardeios russos contra infraestrutura e instalações de energia da Ucrânia. Ele disse que Kiev busca reforçar a cooperação com parceiros internacionais "para garantir o fornecimento de sistemas de defesa específicos", acrescentando que "os aliados têm as capacidades necessárias" e que a diplomacia ucraniana deve agir com "maior intensidade" para viabilizar essas entregas.

