Venezuela suspende acordo de gás com Trinidad e Tobago após exercícios militares com EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, suspendeu nesta segunda-feira (27) o acordo energético que mantinha com Trinidad e Tobago, após considerar uma "ameaça" os exercícios militares que o país insular vizinho realiza em conjunto com os Estados Unidos.

Trinidad e Tobago recebe esta semana o contratorpedeiro "USS Gravely (DDG-107)" para exercícios conjuntos, em meio a operações americanas de combate às drogas no Caribe, que Maduro garante que buscam derrubá-lo do poder.