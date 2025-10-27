Trump se reúne com nova premiê do Japão em Tóquio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump iniciou há pouco uma das agendas mais intensas de sua viagem pela Ásia com um encontro com a nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, a primeira mulher a ocupar o cargo no país. Trump também deve discursar a tropas americanas a bordo do porta-aviões USS George Washington e participar de um evento com empresários japoneses.

Durante a reunião em Tóquio, Trump e Takaichi discutiram um acordo comercial que prevê US$ 550 bilhões em investimentos japoneses nos Estados Unidos e a redução de tarifas americanas. A líder japonesa, recém-empossada, tenta equilibrar a aproximação com Washington e a defesa dos interesses econômicos de seu país.