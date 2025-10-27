Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump se reúne com nova premiê do Japão em Tóquio

Trump se reúne com nova premiê do Japão em Tóquio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump iniciou há pouco uma das agendas mais intensas de sua viagem pela Ásia com um encontro com a nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, a primeira mulher a ocupar o cargo no país. Trump também deve discursar a tropas americanas a bordo do porta-aviões USS George Washington e participar de um evento com empresários japoneses.

Durante a reunião em Tóquio, Trump e Takaichi discutiram um acordo comercial que prevê US$ 550 bilhões em investimentos japoneses nos Estados Unidos e a redução de tarifas americanas. A líder japonesa, recém-empossada, tenta equilibrar a aproximação com Washington e a defesa dos interesses econômicos de seu país.

Trump elogiou Takaichi em público e destacou o potencial de negócios bilaterais, enquanto o governo japonês avalia a compra de caminhonetes Ford F-150 para reforçar laços comerciais.

A passagem de Trump pelo Japão ocorre após visita à Malásia, onde participou da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e celebrou um cessar-fogo entre Tailândia e Camboja. O presidente deve seguir na quarta-feira, 29, para Seul, onde participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e se reunirá com o líder chinês Xi Jinping, em meio a sinais de distensão nas tensões comerciais entre EUA e China. (*Fonte: Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar