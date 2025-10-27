Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump parabeniza Milei por 'vitória avassaladora' na Argentina

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta segunda-feira, 27, o presidente da Argentina, Javier Milei, pela vitória nas eleições legislativas, realizadas no domingo, 26. Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que a vitória "avassaladora" de Milei comprova a confiança que depositou nele.

"Parabéns ao presidente Javier Milei por sua vitória avassaladora na Argentina. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso! Nossa confiança nele foi justificada pelo povo da Argentina", escreveu o republicano.

Trump tem se posicionado como um dos principais aliados internacionais de Milei, a quem apoiou abertamente nas eleições presidenciais de 2023.

