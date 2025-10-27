Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump fez ressonância magnética no início de outubro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (27), que foi submetido a uma ressonância magnética em seu segundo exame médico do ano.

O republicano, de 79 anos, compareceu ao centro médico Walter Reed, nas proximidades de Washington, em 10 de outubro, o que alimentou especulações sobre seu estado de saúde.

"Sim, fiz uma ressonância magnética. Estava perfeita", disse o magnata a bordo do Air Force One nesta segunda-feira. "Eu lhes dei os resultados completos", acrescentou.

As ressonâncias magnéticas são utilizadas para diagnosticar uma variedade de condições, de tumores, acidentes vasculares cerebrais e esclerose múltipla a problemas menos graves, como distensões musculares e inflamações. 

Trump, a pessoa com mais idade a ser empossada como presidente dos Estados Unidos, se recusou a dizer o motivo pelo qual havia se submetido ao exame. 

A Casa Branca não declarou previamente uma razão para a segunda consulta hospitalar do magnata republicano, que foi considerada incomum, já que os presidentes geralmente se submetem a um exame completo apenas uma vez por ano. 

Desde que retornou ao poder, em janeiro, Trump tem aparecido regularmente com hematomas na mão direita, às vezes disfarçados com maquiagem. A Casa Branca assegurou que isto se deve à aspirina que ele toma como tratamento preventivo para a saúde cardiovascular. 

Em julho, o governo informou que o presidente americano foi diagnosticado com uma condição benigna conhecida como insuficiência venosa crônica, que provoca inchaço nas pernas.

