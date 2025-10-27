Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump descarta possibilidade de concorrer como vice-presidente em 2028

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta segunda-feira (27) a possibilidade de concorrer como vice-presidente em 2028, hipótese levantada por um repórter como forma de tentar um terceiro mandato.

Questionado se essa seria uma alternativa legalmente possível, o republicano respondeu: "Sim, eu poderia fazer isso, mas não faria". Em tom descontraído, acrescentou que considera a ideia "esperta demais" e que "as pessoas não gostariam disso".

"Eu descartaria essa possibilidade porque é esperta demais. Não seria certo", afirmou Trump, ao ser pressionado sobre a posição jurídica da Casa Branca a respeito do tema. A declaração foi feita durante conversa com jornalistas a bordo do avião presidencial, em meio à viagem de Trump pela Ásia.

Tags

EUA TRUMP

