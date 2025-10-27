Trump descarta possibilidade de concorrer como vice-presidente em 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta segunda-feira (27) a possibilidade de concorrer como vice-presidente em 2028, hipótese levantada por um repórter como forma de tentar um terceiro mandato.

Questionado se essa seria uma alternativa legalmente possível, o republicano respondeu: "Sim, eu poderia fazer isso, mas não faria". Em tom descontraído, acrescentou que considera a ideia "esperta demais" e que "as pessoas não gostariam disso".