Trump descarta candidatura à vice-presidência em 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta segunda-feira a possibilidade de ser candidato a vice-presidente nas eleições de 2028, uma medida sugerida por alguns de seus apoiadores para contornar os limites de mandato e permanecer na Casa Branca. A Constituição dos Estados Unidos limita a presidência do país a dois mandatos.

Porém, alguns simpatizantes de Trump - que iniciou o segundo mandato em janeiro - sugeriram que o republicano poderia contornar a norma tornando-se vice-presidente e, depois, voltando a ocupar o cargo vago. Questionado sobre a possibilidade, o presidente disse que "teria permissão para fazer isso" nas eleições de 2028, mas rejeitou a ideia. "Eu não faria isso... Não seria correto", declarou o republicano, 79 anos, aos jornalistas a bordo do avião presidencial. Trump, no entanto, repete com frequência que seus seguidores pedem que ele governe além de seu mandato atual, apesar da restrição constitucional.