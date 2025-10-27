Trump afirma que teste de míssil da Rússia 'não é apropriado'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) que o anúncio de seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, sobre um teste de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear "não é apropriado".

"Ele deveria terminar a guerra (na Ucrânia). Uma guerra que deveria ter durado uma semana já está quase em seu quarto ano. Isso é o que ele deveria fazer em vez de testar mísseis", declarou Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.