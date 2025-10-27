Reino Unido anuncia contrato de caças com Turquia por R$ 57 bilhões

"É um pedido de 8 bilhões de libras [57 bilhões de reais], que significa postos de trabalho em todo o país", disse Starmer antes de se reunir com Erdogan na capital turca, Ancara.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira (27) um acordo com a Turquia para a venda de 20 caças Eurofighters, que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, qualificou de "novo símbolo" das relações estratégicas entre os dois países.

"Consideramos isso (...) como um novo símbolo das relações estratégicas entre nossos dois estreitos aliados", declarou o líder turco após a assinatura do acordo.

Segundo o Ministério da Defesa britânico, o pedido inclui 20 aviões Eurofighter, no que foi descrito como "o maior contrato de aviões de combate em uma geração".

O Ministério acrescentou que esse acordo reforçará a capacidade de combate da Turquia e "o poder da Otan em uma região importante".

"É o flanco sudeste da Otan, e o fato de que essa capacidade esteja garantida pelo Reino Unido também é muito importante para a Otan", declarou Starmer.