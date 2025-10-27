Morre ator sueco Björn Andrésen, o adolescente de 'Morte em Veneza'

Quando tinha 15 anos, o ator foi contratado pelo diretor italiano Luchino Visconti, que buscava um jovem perfeito para interpretar Tadzio, um adolescente cuja beleza é alvo de obsessão do personagem interpretado por Dirk Bogarde.

Björn Andrésen, o ator sueco que ficou mundialmente famoso por seu papel do adolescente em "Morte em Veneza" (1971), morreu no sábado aos 70 anos, confirmou à AFP nesta segunda-feira (27) a codiretora de um documentário sobre sua vida.

"Soubemos por sua filha", disse a diretora Kristina Lindström, que ao lado de Kristian Petri dirigiu em 2021 um documentário sobre a vida do ator sueco chamado "O garoto mais bonito do mundo", seu apelido após o sucesso do filme.

O papel de Andrésen na coprodução franco-italiana baseada no livro do Nobel alemão Thomas Mann o lançou à fama internacional.

A imagem de beleza perfeita o acompanhou por toda a vida, embora o próprio ator tenha contado como essa experiência o mergulhou na depressão e no vício em drogas.

"Não tive nenhum problema durante as filmagens. Mas, uma vez que terminaram, senti que era uma espécie de presa lançada aos lobos. Fisicamente nada me aconteceu, mas mesmo assim foi muito desagradável", relatou anos mais tarde.