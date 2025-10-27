Messi admite desejo de disputar Copa do Mundo, mas decidirá no início de 2026

O astro 'albiceleste', de 38 anos, se pronunciou sobre o tema durante entrevista à emissora NBC por ocasião de sua renovação recente com o Inter Miami até 2028.

O craque argentino Lionel Messi disse ter 'todo o desejo' de liderar a seleção de seu país na defesa do título mundial em 2026, mas não tomará uma decisão definitiva sobre sua participação até o início do ano que vem.

"A verdade é que sim, é algo extraordinário poder estar na Copa do Mundo. Gostaria de estar bem e ser parte importante para ajudar minha seleção", detalhou Messi na entrevista publicada nesta segunda-feira (27).

"Vou avaliar no dia a dia, quando começar a pré-temporada no ano que vem com o Inter e ver se realmente posso estar 100%, se posso ser útil para o grupo, a seleção, e depois tomar uma decisão", afirmou o craque argentino.

"Obviamente, tenho todo o desejo porque é uma Copa do Mundo. Viemos de uma conquista no último Mundial e poder defender esse título outra vez no campo é espetacular, porque sempre é um sonho jogar pela seleção, especialmente em competições oficiais", acrescentou Messi, em uma das poucas entrevistas que concedeu após sua chegada à liga norte-americana MLS em 2023.

Na quinta-feira passada, o Inter Miami anunciou a renovação de Messi até o fim da temporada de 2028 em um contrato que, caso seja cumprido integralmente, o manteria nos campos até completar 41 anos.