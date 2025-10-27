Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Messi admite desejo de disputar Copa do Mundo, mas decidirá no início de 2026

Messi admite desejo de disputar Copa do Mundo, mas decidirá no início de 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O craque argentino Lionel Messi disse ter 'todo o desejo' de liderar a seleção de seu país na defesa do título mundial em 2026, mas não tomará uma decisão definitiva sobre sua participação até o início do ano que vem.

O astro 'albiceleste', de 38 anos, se pronunciou sobre o tema durante entrevista à emissora NBC por ocasião de sua renovação recente com o Inter Miami até 2028.

"A verdade é que sim, é algo extraordinário poder estar na Copa do Mundo. Gostaria de estar bem e ser parte importante para ajudar minha seleção", detalhou Messi na entrevista publicada nesta segunda-feira (27).

"Vou avaliar no dia a dia, quando começar a pré-temporada no ano que vem com o Inter e ver se realmente posso estar 100%, se posso ser útil para o grupo, a seleção, e depois tomar uma decisão", afirmou o craque argentino.

"Obviamente, tenho todo o desejo porque é uma Copa do Mundo. Viemos de uma conquista no último Mundial e poder defender esse título outra vez no campo é espetacular, porque sempre é um sonho jogar pela seleção, especialmente em competições oficiais", acrescentou Messi, em uma das poucas entrevistas que concedeu após sua chegada à liga norte-americana MLS em 2023.

Na quinta-feira passada, o Inter Miami anunciou a renovação de Messi até o fim da temporada de 2028 em um contrato que, caso seja cumprido integralmente, o manteria nos campos até completar 41 anos.

O capitão albiceleste, artilheiro da última temporada regular da MLS com 29 gols em 28 rodadas, acaba de iniciar sua participação nos playoffs da competição. Seu objetivo é dar ao Inter Miami o primeiro título da liga dos Estados Unidos, cuja final será disputada em 6 de dezembro.

gbv/ma/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar