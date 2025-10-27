Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Meio milhão de aves foram sacrificadas na Alemanha por gripe aviária

Autor AFP
AFP Autor
Mais de meio milhão de aves foram sacrificadas na Alemanha para tentar conter a propagação da gripe aviária, segundo uma contagem realizada pelas autoridades nesta segunda-feira (27). 

Desde o início de setembro, foram detectados 31 focos em granjas, que se viram obrigadas a sacrificar suas aves, informou à AFP o centro nacional alemão de pesquisas de zoonoses, o Instituto Friedrich Loeffler (FLI). 

Em Neutrebbin, perto da capital, Berlim, uma empresa agrícola teve que sacrificar 50.000 frangos desde o início da epidemia, que foram despejados às centenas na caçamba de um caminhão com a ajuda de uma retroescavadeira, constatou uma jornalista da AFP nesta segunda. 

"A situação evolui tão rapidamente que os números são apenas retratos do momento e refletem mais a magnitude da epizootia que os totais exatos", declarou uma porta-voz do FLI. 

Apesar do reforço nas medidas de prevenção em vários estados do país, o presidente da Associação da Indústria Aviária alemã, Hans-Peter Goldnick, considerou que um confinamento em escala nacional seria muito mais eficaz. 

Essa competência corresponde aos estados federais, respondeu um porta-voz do Ministério da Agricultura. O recrudescimento dos casos dessa doença viral no início do outono (norte) é frequente, segundo Goldnick, mas esse ano começou "excepcionalmente cedo". 

