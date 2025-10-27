Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lituânia planeja fechar fronteira com Belarus, após crise com balões em seu espaço aéreo

Lituânia planeja fechar fronteira com Belarus, após crise com balões em seu espaço aéreo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo da Lituânia decidiu fechar a fronteira com a Belarus em resposta a repetidas interrupções no tráfego aéreo do aeroporto da capital, Vilnius, causadas por balões de contrabando. A primeira-ministra, Ingrida Simonyte, confirmou que votará nesta quarta-feira, 29, pela implementação indefinida do bloqueio para conter as constantes violações do espaço aéreo lituano.

A crise começou quando balões usados para contrabando de cigarros forçaram a paralisação das operações aéreas por três noites consecutivas, causando cancelamentos, desvios e atrasos no fim de semana. O aeroporto de Kaunas, mais distante da divisa, também registrou impactos, com voos sendo redirecionados. As duas principais passagens de fronteira, em Medininkai e Salcininkai, foram fechadas por várias horas como medida de segurança imediata.

Simonyte adiantou que um projeto para o fechamento prolongado já está elaborado, prevendo exceções para diplomatas, mala diplomática e cidadãos lituanos e da União Europeia que necessitem retornar do território vizinho.

A Lituânia, país-membro da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrado e com a Belarus, aliada de Moscou. A medida elevou as tensões diplomáticas na região.

O chanceler da Belarus, Maxim Ryzhenkov, denunciou o fechamento como provocação, acusando "gangues organizadas de lituanos" pelo contrabando e afirmando que não recebeu nenhuma nota diplomática. Ele revelou ter discutido o assunto com o presidente Alexander Lukashenko, que chamou a atitude de "pura estupidez".

A líder da oposição belarussa no exílio, Sviatlana Tsikhanouskaya, apoiou a medida lituana, classificando os incidentes como "ferramenta de agressão híbrida" do regime belarusso contra a Europa. "O fechamento das fronteiras é um passo lógico para proteger a segurança", afirmou. (*Fonte: Associated Press).

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar