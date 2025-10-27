Leopoldo López classifica como 'arbitrariedade' intenção de Maduro de retirar sua nacionalidade venezuelana

"Maduro, em outro ato de profunda arbitrariedade, anunciou que vai retirar a minha nacionalidade", disse López em uma coletiva de imprensa em Madri, onde vive desde 2020, argumentando que essa proposta "não tem nenhum fundamento na Constituição".

O opositor venezuelano Leopoldo López qualificou nesta segunda-feira (27), em Madri, como "arbitrariedade" a proposta de Nicolás Maduro de retirar sua nacionalidade e afirmou que as medidas de pressão de Washington sobre o presidente venezuelano "não são contra a Venezuela", mas sim contra o narcotráfico.

Maduro pediu ao Tribunal Supremo que retire a nacionalidade de López por promover uma invasão militar dos Estados Unidos ao seu país.

O opositor, que esclareceu que sua única nacionalidade é a venezuelana, disse que não contestará a proposta porque em seu país "não há um Tribunal Supremo de Justiça. Há uma ficção de justiça", e que não esperava "nada de nenhuma instituição" venezuelana.

Questionado se apoiava uma intervenção militar dos Estados Unidos ou os últimos movimentos de Washington contra Maduro, López respondeu: "sim, concordo que sejam tomadas todas as ações necessárias para neutralizar o Cartel dos Sóis e quem o lidera, que são Nicolás Maduro e Diosdado Cabello".

