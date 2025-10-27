Jornalista é assassinado no noroeste do México

O jornalista é Miguel Ángel Beltrán, um repórter que anteriormente havia trabalhado na imprensa escrita, segundo relatos da imprensa local.

Um jornalista que cobria narcotráfico e segurança através das redes sociais no estado mexicano de Durango (noroeste) foi assassinado, informou a procuradoria estadual à AFP nesta segunda-feira (27).

O México é considerado um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo, com mais de 150 comunicadores assassinados desde 1994, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

O corpo de Beltrán foi localizado no sábado em um trecho da rodovia que liga Durango ao balneário de Mazatlán, no estado vizinho de Sinaloa, revelou a imprensa local.

O jornalista realizava suas reportagens em contas de TikTok, sob o pseudônimo de Capo, e no Facebook, na página La Gazzetta Durango, constatou a AFP.

Em uma das suas últimas reportagens, na quarta-feira, Beltrán reportou a prisão de um líder da máfia local dos Cabrera Sarabia, que opera em Durango e é rival dos carteis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, os mais poderosos do país.