João Fonseca entra no Top 30 da ATP

Após derrotar o espanhol Alejandro Davidovich (N.15) por 2-0 na final do torneio suíço, Fonseca subiu 18 posições na classificação mundial e passou a integrar o Top 30 pela primeira vez.

O tenista brasileiro João Fonseca, que conquistou no domingo o título do torneio ATP 500 da Basileia, subiu para a 28ª posição do ranking ATP, a melhor posição da carreira do jovem de 19 anos.

O brasileiro disputará esta semana o Masters 1000 de Paris, torneio em que estreará na terça-feira contra o canadense Denis Shapovalov.

No topo do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz permanece na liderança, com o italiano Jannik Sinner, que conquistou o título do ATP 500 de Viena, na segunda posição.

O alemão Alexander Zverev, derrotado por Sinner na final de Viena, permanece em terceiro lugar, seguido pelo americano Taylor Fritz (N.4) e pelo sérvio Novak Djokovic (N.5), que não disputará o Masters 1000 de Paris.

-- Ranking ATP em 27 de otubro de 2025: