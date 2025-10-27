Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel descarta presença de tropas turcas em Força Internacional para Gaza

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Israel não permitirá que tropas turcas participem da Força Internacional proposta pelos Estados Unidos para supervisionar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, afirmou nesta segunda-feira (27) o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, durante visita à Hungria. Segundo ele, o governo já comunicou a posição a autoridades americanas, citando a "hostilidade de longa data" do presidente Recep Tayyip Erdogan em relação a Israel.

O acordo de 20 pontos mediado pelo presidente americano, Donald Trump, prevê a criação de uma "Força Internacional Temporária de Estabilização" para monitorar o cessar-fogo e treinar "forças policiais palestinas verificadas", em cooperação com Egito e Jordânia. O texto não define quais países fornecerão tropas, mas determina que o Exército israelense se retire gradualmente de Gaza à medida que a Força Internacional "estabeleça controle e estabilidade" e o Hamas se desarme.

Na região, cresce o debate sobre o mandato da força. "Esperamos que seja de manutenção da paz, porque, se for de imposição da paz, ninguém vai querer tocar nisso", disse o rei Abdullah II da Jordânia à BBC.

Autoridades dos EUA afirmaram que não haverá soldados americanos em solo. Cerca de 200 militares do país estão em Israel, trabalhando com forças locais e delegações estrangeiras em um centro de coordenação para planejar a estabilização e a reconstrução da Faixa de Gaza. Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, Washington busca um mandato da ONU ou outra autorização internacional para a missão. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

