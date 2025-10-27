Israel acusa força da ONU no Líbano de derrubar um de seus drones

"Uma investigação inicial sugere que as forças da Finul dispararam deliberadamente contra o drone e o derrubaram", escreveu na rede social X o porta-voz do Exército israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani, que considerou que o aparelho "não representava nenhuma ameaça".

O Exército de Israel acusou a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) de ter derrubado um de seus drones usados para operações de inteligência no sul do Líbano.

"Após a destruição do drone, as tropas israelenses lançaram uma granada na área onde o drone caiu", acrescentou o militar, que explicou que o armamento "não foi disparado" contra as forças das Nações Unidas.

A Finul, que garante uma zona de segurança entre Israel e o Líbano desde março de 1978, afirmou no domingo em um comunicado que "um drone israelense sobrevoou de forma agressiva uma de (suas) patrulhas" e os capacetes azuis aplicaram as medidas necessárias para "neutralizá-lo".

Mais tarde, a missão indicou que "um drone israelense" se aproximou de uma patrulha perto da localidade fronteiriça de Kfar Kila e "lançou uma granada".

"Pouco depois, um tanque israelense disparou contra os capacetes azuis", acrescentou, sem mencionar vítimas.