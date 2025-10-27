Furacão Melissa atinge categoria máxima no Caribe
O furacão Melissa alcançou nesta segunda-feira (27) a categoria máxima, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, que emitiu um alerta para possíveis "inundações catastróficas" na Jamaica, inclusive antes da chegada da tempestade ao país caribenho.
"Melissa agora é um furacão de categoria 5", escreveu o NHC em seu boletim mais recente. "Os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite".
bur-ane-rsc/mtp/mmy/meb/fpDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente