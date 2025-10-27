Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Furacão Melissa atinge categoria máxima à medida que se aproxima da Jamaica

Furacão Melissa atinge categoria máxima à medida que se aproxima da Jamaica

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O furacão Melissa alcançou nesta segunda-feira, 27, a categoria máxima, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que emitiu um alerta para possíveis "inundações catastróficas" na Jamaica, inclusive antes da chegada da tempestade ao país caribenho. "Melissa agora é um furacão de categoria 5", escreveu o NHC em seu boletim mais recente. "Os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite", disse o NHC.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar