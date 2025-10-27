Em primeira viagem internacional, papa rezará no porto de Beirute

O papa Leão XIV rezará no local da explosão ocorrida há cinco anos no porto de Beirute, após um encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma viagem à Turquia e ao Líbano em novembro, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (27). Será a primeira viagem internacional do pontífice americano desde que se tornou líder dos 1,4 bilhão de católicos em maio, após a morte do papa argentino Francisco.

A viagem de Leão começará na Turquia, por ocasião do 1.700º aniversário do Concílio de Niceia. O papa chegará a Ancara em 27 de novembro, onde se reunirá com Recep Tayyip Erdogan e com representantes do governo, da sociedade civil e do corpo diplomático, antes de seguir para Istambul. No dia 28 de novembro, fará uma excursão de um dia a Iznik, a antiga Niceia, onde celebrará uma oração ecumênica. O evento terá peso histórico, uma vez que no ano 325, o primeiro concílio ecumênico da história do cristianismo reuniu 300 bispos do Império Romano e estabeleceu as bases doutrinárias ainda reconhecidas por muitas denominações cristãs.

No dia seguinte, o papa visitará a famosa Mesquita Azul de Istambul e se reunirá com o patriarca ortodoxo Bartolomeu I, antes de celebrar uma missa pública. Leão XIV seguirá depois para Beirute, onde chegará em 30 de novembro para encontros com o presidente libanês, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro, Nawaf Salam. No dia 1º de dezembro, visitará o túmulo de São Charbel Makhlouf, padroeiro do Líbano, no mosteiro de São Maron de Annaya, ao norte da capital.