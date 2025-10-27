Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em primeira viagem internacional, papa rezará no porto de Beirute

Autor AFP
AFP Autor
O papa Leão XIV rezará no local da explosão ocorrida há cinco anos no porto de Beirute, após um encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma viagem à Turquia e ao Líbano em novembro, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (27).

Será a primeira viagem internacional do pontífice americano desde que se tornou líder dos 1,4 bilhão de católicos em maio, após a morte do papa argentino Francisco.

A viagem de Leão começará na Turquia, por ocasião do 1.700º aniversário do Concílio de Niceia.

O papa chegará a Ancara em 27 de novembro, onde se reunirá com Recep Tayyip Erdogan e com representantes do governo, da sociedade civil e do corpo diplomático, antes de seguir para Istambul.

No dia 28 de novembro, fará uma excursão de um dia a Iznik, a antiga Niceia, onde celebrará uma oração ecumênica.

O evento terá peso histórico, uma vez que no ano 325, o primeiro concílio ecumênico da história do cristianismo reuniu 300 bispos do Império Romano e estabeleceu as bases doutrinárias ainda reconhecidas por muitas denominações cristãs.

No dia seguinte, o papa visitará a famosa Mesquita Azul de Istambul e se reunirá com o patriarca ortodoxo Bartolomeu I, antes de celebrar uma missa pública.

Leão XIV seguirá depois para Beirute, onde chegará em 30 de novembro para encontros com o presidente libanês, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro, Nawaf Salam.

No dia 1º de dezembro, visitará o túmulo de São Charbel Makhlouf, padroeiro do Líbano, no mosteiro de São Maron de Annaya, ao norte da capital.

Em um momento que promete ser de grande emoção, em 2 de dezembro, o papa fará uma oração silenciosa no local da explosão no porto de Beirute, em 2020, que deixou mais de 220 mortos e devastou grande parte da capital libanesa. Ele também celebrará uma missa pública na ocasião.

O último papa a visitar o Líbano foi Bento XVI, em 2012, enquanto a mais recente visita papal à Turquia ocorreu em 2014, quando Francisco esteve em Ancara e Istambul.

Essa viagem estava inicialmente prevista para o fim de maio e seria realizada pelo papa Francisco, falecido em 21 de abril aos 88 anos.

