Dani Carvajal, do Real Madrid, passará por nova operação no joelho

O lateral-direito do Real Madrid, Dani Carvajal, passará novamente por uma cirurgia para se submeter a uma artroscopia no joelho direito, anunciou nesta segunda-feira (27) o clube merengue.

O jogador da seleção espanhola entrou em campo vindo do banco e disputou quase meia hora — incluindo os acréscimos — na vitória de sua equipe sobre o Barcelona por 2 a 1, no domingo, no estádio Santiago Bernabéu.

"Após os exames realizados em nosso capitão Dani Carvajal pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada a presença de um corpo livre articular no joelho direito", informou o clube em comunicado.

O jogador, que sentiu desconforto durante o clássico contra o Barça, ficará afastado dos gramados entre seis e dez semanas, segundo a imprensa espanhola.

Trata-se do mesmo joelho em que sofreu, em 5 de outubro do ano passado, uma ruptura do ligamento cruzado, do ligamento colateral externo e do tendão poplíteo — lesão que o deixou nove meses fora dos campos.

Carvajal voltou a jogar no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, mas só reapareceu no Clássico depois de ter perdido duas partidas do Campeonato Espanhol devido a uma lesão sofrida na derrota para o Atlético de Madrid por 5 a 2, no Metropolitano, no fim de setembro.

Com essa baixa, Xabi Alonso contará apenas com o inglês Trent Alexander-Arnold, recém-recuperado de uma lesão, como único lateral-direito disponível, embora também possa recorrer ao versátil volante uruguaio Fede Valverde.

Após a vitória sobre o Barcelona, o Real Madrid se consolidou na liderança do Campeonato Espanhol com 27 pontos, cinco a mais que o Barça, segundo colocado.

