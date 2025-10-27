China pede para Reino Unido corrigir 'ações errôneas' e suspender sanções a empresas chinesas

A China instou o Reino Unido, com base nos interesses gerais da cooperação econômica e comercial entre os dois países, a "corrigir imediatamente as ações errôneas" e a suspender as sanções às empresas chinesas que mantêm relações com a Rússia, de acordo com um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, nesta segunda-feira, 27.

"A China salvaguardará firmemente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas", disse o representante de Pequim, ao ressaltar que, em relação à crise ucraniana, o país tem controlado "de forma consistente e rigorosa" a exportação de itens de dupla utilização, em conformidade com as leis e regulamentos.