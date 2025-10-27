China e EUA chegam a um 'consenso' para resolver disputas comerciais

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou, nesta segunda-feira (27), que foi alcançado um "consenso" com os Estados Unidos para resolver as disputas comerciais, reportou a imprensa estatal de Pequim.

"Por meio dos diálogos econômicos e comerciais de Kuala Lumpur (na Malásia), ambas as partes (...) chegaram a uma base de consenso sobre soluções recíprocas para os problemas econômicos e comerciais atuais", afirmou Wang ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, de acordo com um resumo da conversa telefônica entre os dois, publicado pela rede estatal CCTV.