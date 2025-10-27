Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China confirma queda de aeronave dos EUA durante exercícios militares

Agência Estado
Agência Estado Autor
Uma aeronave dos Estados Unidos caiu durante exercícios militares no Mar da China Meridional, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, nesta segunda-feira, 27. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que Pequim está disposta a fornecer a assistência necessária, "com espírito humanitário", se solicitada pelos americanos.

"Os EUA têm demonstrado sua força enviando frequentemente navios e aeronaves militares para o Mar da China Meridional", acrescentou, na ocasião. Segundo o representante chinês, as ações de Washington são a causa "raiz" dos problemas de segurança no mar e da perturbação da paz e estabilidade regionais.

EUA CHINA

