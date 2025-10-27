Cautela com sanções contra a Rússia derruba preços do petróleo

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (27), à espera da divulgação do impacto das sanções que os Estados Unidos impuseram na semana passada contra grupos petroleiros russos. O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em dezembro caiu 0,49%, a 65,62 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, fechou em queda de 0,31%, a 61,31 dólares. Na última quarta-feira, Washington anunciou sanções contra duas gigantes russas do setor de hidrocarbonetos, Rosneft e Lukoil, com o objetivo de reduzir os ganhos financeiros da Rússia para levá-la à mesa de negociações com vistas a um cessar-fogo na Ucrânia. O texto publicado pelo Tesouro americano prevê, entre outras medidas, "sanções secundárias contra as instituições financeiras estrangeiras" que participarem de transações com as entidades sancionadas, inclusive de China e Índia. Desde os anúncios da Casa Branca, o barril de Brent subiu quase 7%.