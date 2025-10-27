Camarões: protestos contra resultado das eleições presidenciais deixa mortos, feridos e presos

Ao menos quatro pessoas morreram, várias ficaram feridas e outras 105 foram presas, neste domingo, 26, durante protestos para contestar os resultados das eleições presidenciais em Camarões. A oposição, representada pelo candidato Issa Tchiroma Bakary, afirma ter derrotado o presidente Paul Biya, de 92 anos, nas eleições de 12 de outubro.

O Tribunal Superior Eleitoral do país deve anunciar os resultados oficiais nesta segunda-feira, 27, mas a oposição e seus apoiadores acusam as autoridades de tentar fraudar a votação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os manifestantes em confronto com as forças de segurança, que dispararam gás lacrimogêneo contra o grupo. Quatro manifestantes foram mortos e vários integrantes das forças de segurança ficaram feridos em Duala, a maior cidade do país, depois que algumas pessoas atacaram forças de segurança e delegacias de polícia. Já o partido de oposição Movimento Africano para a Nova Independência e Democracia e a mídia local dizem que a morte de pelo menos dois manifestantes é anterior à depredação: eles foram mortos a tiros enquanto as forças de segurança tentavam dispersar os protestos.