Atlético de Madrid bate Betis e conquista 1ª vitória fora de casa na temporada

O Atlético de Madrid conseguiu, nesta segunda-feira (27), sua primeira vitória fora de casa da temporada ao superar o Betis por 2 a 0 no estádio La Cartuja, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe 'colchonera' não demorou a abrir o placar, com um arremate de primeira do argentino Giuliano Simeone (3) no canto, rente à trave. E ampliou depois com outro bonito gol de Álex Baena (45+1) nos acréscimos do primeiro tempo.

Com esse triunfo, o conjunto da capital espanhola dirigido por Diego Simeone chega à quarta posição na tabela, com 19 pontos, oito atrás do líder Real Madrid, que venceu no domingo, por 2 a 1, o segundo colocado Barcelona (22 pontos), no Santiago Bernabéu. "Saímos com uma vitória necessária e importante para a tabela e para a equipe", declarou o técnico do 'Atleti', Diego Simeone, em entrevista coletiva. "É importante ganhar como visitante. Buscamos isso em outras partidas e não conseguimos, e esperamos que possamos seguir nessa linha", acrescentou o comandante argentino. O Betis, que joga suas partidas como local no estádio La Cartuja enquanto o Benito Villamarín passa por reforma, está na sexta posição, com 16 pontos.

O time de Simeone pressionou o Betis desde o apito inicial. E logo foi recompensado. O filho do treinador acertou um chute de esquerda para marcar o gol mais rápido de sua equipe neste campeonato. Este foi seu terceiro gol na temporada. Os comandados pelo chileno Manuel Pellegrini não demoraram a responder e colocaram em apuros o goleiro esloveno Jan Oblak, que teve que se esforçar para impedir uma clara oportunidade do marroquino Ez Abde (28). Contudo, nos acréscimos da etapa inicial, Baena marcou seu primeiro gol com a camisa alvirrubra, durante um contra-ataque, após acertar um chute no canto superior do goleiro que silenciou a torcida.

Mesmo com o 2 a 0 desfavorável no placar, a equipe da Andaluzia não se entregou após a volta do intervalo. Abde (59) acabou acertando o travessão em uma cobrança de falta. "Fizemos um primeiro tempo muito bom. No segundo, recuamos demais e demos mais chances", afirmou Oblak ao canal Movistar+ ao final da partida, antes de reconhecer que está sofrendo muitos gols. Nas dez rodadas disputadas, o arqueiro esloveno viu sua rede balançar em dez ocasiões.