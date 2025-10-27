Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazon cortará 30 mil empregos, segundo imprensa americana

Autor AFP
Notícia

A Amazon começará nesta terça-feira a demitir 30 mil funcionários em todo o mundo, informaram nesta segunda (27) veículos de imprensa dos Estados Unidos, concretizando a intenção de seu diretor-executivo Andy Jassy de reduzir custos em meio à corrida de investimentos em inteligência artificial.

O corte representará cerca de 10% dos aproximadamente 350 mil empregados administrativos da gigante americana do comércio eletrônico.

Segundo a imprensa local, a medida não afetará o trabalho nos centros de distribuição, que concentram a maior parte dos mais de 1,5 milhão de funcionários da Amazon.

As demissões devem atingir funções de suporte e estratégicas, como recursos humanos, publicidade e cargos executivos.

Com sede em Seattle, a Amazon não respondeu de imediato ao pedido de comentário da AFP sobre o corte de pessoal, noticiado por meios como The Wall Street Journal, The New York Times e outros que citaram fontes anônimas.

Tags

eua empresas

