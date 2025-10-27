Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ações da Qualcomm disparam 20% com lançamento de processadores para IA

Ações da Qualcomm disparam 20% com lançamento de processadores para IA

As ações da fabricante de chips americana Qualcomm dispararam, nesta segunda-feira (27), depois que a companhia apresentou dois novos processadores de inteligência artificial (IA) para centros de dados. 

A Qualcomm anunciou os chips AI200 e AI250, já treinados para gerar respostas da IA, o que poupa energia dos compradores, já que evitam a fase de treinamento dos processadores. 

O mercado dos processadores sem treinamento está claramente dominado pela Nvidia, a empresa com maior valor na bolsa do mundo. 

Os valores da Qualcomm subiam 20% nas primeiras operações desta segunda-feira em Wall Street. 

A companhia, com sede em San Diego, é conhecida por seus processadores para smartphones e computadores pessoais. 

Esse lançamento representa a entrada da empresa no setor da IA. 

