Acidente de ônibus deixa ao menos 16 mortos no centro da Bolívia

Pelo menos 16 pessoas morreram e 32 ficaram feridas nesta segunda-feira (27) quando um ônibus de passageiros despencou por cerca de 300 metros no centro da Bolívia, segundo a polícia. O acidente ocorreu pela manhã em Morochata, em uma estrada que une essa localidade com a província de Quillacollo, mais de 90 km a oeste da cidade de Cochabamba.

"Temos um registro preliminar com 16 pessoas mortas" e 32 feridas, informou à imprensa o coronel Fernando Aragón, subdiretor do departamento de trânsito de Cochabamba. Segundo a autoridade policial, apenas três corpos foram recuperados até agora. Os outros 13 permanecem no local do acidente. Uma das primeiras hipóteses da investigação aponta que o motorista "perdeu o controle do veículo", indicou o coronel Omar Zegada, chefe nacional de trânsito, ao canal Unitel. As autoridades não revelaram se o motorista, de 23 anos, sobreviveu ou se está entre as vítimas fatais. Tampouco revelaram o número total de passageiros.