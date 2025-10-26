Trump: vou resolver crise entre Afeganistão e Paquistão muito rapidamente
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, mais cedo, que resolverá a crise entre Afeganistão e Paquistão "muito rapidamente", enquanto as negociações de paz entre os países vizinhos entraram no segundo dia.
"Ouvi dizer que Paquistão e Afeganistão começaram a negociar", disse Trump na Cúpula da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), na Malásia. "Mas eu vou resolver isso muito rapidamente", afirmou o republicano enquanto participava da assinatura de um acordo de paz entre Tailândia e Camboja, acrescentando que os líderes do Paquistão são "grandes pessoas".
Esta segunda rodada de negociações entre Paquistão e Afeganistão começou ontem em Istambul, com foco em fortalecer o cessar-fogo alcançado no início deste mês, em Doha, em algo durável e que gere segurança entre as duas fronteiras. (*Fonte: Associated Press).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente