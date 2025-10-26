Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: vou resolver crise entre Afeganistão e Paquistão muito rapidamente

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, mais cedo, que resolverá a crise entre Afeganistão e Paquistão "muito rapidamente", enquanto as negociações de paz entre os países vizinhos entraram no segundo dia.

"Ouvi dizer que Paquistão e Afeganistão começaram a negociar", disse Trump na Cúpula da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), na Malásia. "Mas eu vou resolver isso muito rapidamente", afirmou o republicano enquanto participava da assinatura de um acordo de paz entre Tailândia e Camboja, acrescentando que os líderes do Paquistão são "grandes pessoas".

Esta segunda rodada de negociações entre Paquistão e Afeganistão começou ontem em Istambul, com foco em fortalecer o cessar-fogo alcançado no início deste mês, em Doha, em algo durável e que gere segurança entre as duas fronteiras. (*Fonte: Associated Press).

